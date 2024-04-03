Москва, 3 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В прошлом году члены российского правительства побывали во всех регионах страны, заявил 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётным докладом в Госдуме.

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Он сообщил, что правительство постоянно занимается вопросами развития регионов.

«В прошлом году вместе с моими заместителями и другими членами кабинета министров посетили все регионы. Сам с 2020 года побывал в 55 из них», — сообщил Мишустин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878961" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мишустин заявил о вхождении России в топ-4 экономик мира и стагнации экономик ЕС

Глава правительства рассказал о впечатлениях от этих поездок. Россия — очень красивая страна, в ней живут замечательные люди, которые болеют душой за свои родные места. Люди по всей стране активно работают, поэтому в стране есть прогресс, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Мишустин побывал с рабочими поездками в Московской, Рязанской, Смоленской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском, Ставропольском, Красноярском и Приморском краях, в Республике Алтай, Бурятии, Карачаево-Черкесии. В ходе поездки в Сочи 7 июня глава правительства принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

На совещании по развитию новых регионов России президент Владимир Путин призвал крупный бизнес инвестировать средства в их экономику. Санкции уже не должны пугать, надо активнее работать на этих территориях, подчеркнул глава государства.