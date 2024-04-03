Москва, 3 апреля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. В апреле чистые продажи валюты на рынке со стороны Центробанка сократятся по сравнению с мартом в 12 раз и составят 600 млн рублей в день. Об этом 3 апреля сообщили в Министерстве финансов России.

Алексей Куденко /РИА Новости

В период с 5 апреля по 7 мая Минфин будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд рублей в день, Банк России будет дополнительно продавать ещё 11,8 млрд рублей в день.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 млрд рублей», ― уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что такой результат достигли в связи с ростом нефтегазовых доходов по итогам марта. Минфин ожидает, что в апреле объём дополнительных нефтегазовых доходов бюджета составит 128,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Минфин впервые с возобновления покупок в августе 2023 года вернулся к продажам валюты. В ведомстве заявили, что запланировали с 15 января направить на продажу иностранной валюты 69,1 млрд рублей.

Министерство финансов с 7 февраля по 6 марта 2024 года возобновило операции по покупке иностранной валюты и золота. На эти цели в общей сложности направили 73,2 млрд рублей. В ведомстве заявили, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составлял в эквиваленте 3,7 млрд рублей.

Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов 29 февраля заявил, что механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортёрами доказал свою эффективность.

23 января Белоусов заявил, что правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами.

Речь шла о введённом указом президента Владимира Путина требовании об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами. Оно действует до 30 апреля 2024 года.