Москва, 3 апреля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Нельзя запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом, но закрывать глаза на вывод капитала никто не будет. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Joko/Global Look Press АЗС «Лукойл» в Болгарии

«Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя. Мы этого делать не будем», — сказал Мишустин.

Он добавил, что это не означает, что власти будут закрывать глаза на тех, кто создаёт центры прибыли за рубежом и пытается выкачать средства туда за счёт российских природных и трудовых ресурсов.

Он подчеркнул, что правительство будет бороться с такими лицами.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин сообщил, что за 2023 год объём инвестиций в России стал рекордным за 12 лет, увеличившись на 10%. Он отметил, что предприниматели вкладывают ресурсы в Россию, а правительство со своей стороны предложило разделить риски между бизнесом и государством.

Так, на начало 2024 года с предпринимателями подписали 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 трлн рублей, на прошлый год приходится примерно половина от этого количества. Премьер сообщил, что за время действия этого механизма бизнес создал порядка 20 тысяч рабочих мест.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 26 марта заявил, что нужно максимально сократить количество проверок бизнеса. Он призвал жёстко пресекать силовое давление на бизнес. Однако при этом необходимо обеспечивать интересы потребителей.