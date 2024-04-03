Вашингтон, 3 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Госдепартамент США перепутал Швейцарию и Швецию в видео, опубликованном в соцсети X. Об этом стало известно 3 апреля, спустя день после публикации и последующего удаления.

www. globallookpress.com / Lev Radin

В частности, авторы ролика использовали в нём изображение карты Европы, на которой по ошибке обозначили Швейцарию как Швецию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта президент США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, выступая с речью на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию на пост главы государства в городе Рено. Он вспомнил о встрече с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером незадолго до его смерти и его словах об укреплении НАТО. Думая, что цитирует его, Байден заявил, что это произошло «за счёт Швеции и Норвегии», но Норвегия — одна из стран, основавших Североатлантический блок, и стала членом НАТО с момента создания альянса в 1949 году. В свою очередь Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в 2022 году и присоединились к альянсу в 2023 и 2024 годах соответственно.