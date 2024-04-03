Санкт-Петербург, 3 апреля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Студенты доцента кафедры информатики ПГУПС Дмитрия Буракова, которого задержали из-за флага Украины на аватарке, рассказали ИА Регнум, как преподаватель вёл себя на занятиях. Также студенты не исключают того, что об украинской символике в соцсетях Буракова в полиции узнали от кого-то из преподавателей, которые и сообщили о том, что коллега поддерживает киевский режим.

соцсети Дмитрий Бураков

«На занятиях вроде никогда не пропагандировал какие-то взгляды. Но в универе о его позиции знали», — рассказала бывшая студентка Наталья.

Другой студент отметил, что не исключает того, что в МВД о доценте могли сообщить другие преподаватели с активной гражданской позицией.

«Я помню, что он говорил, что политика — дело каждого. Но не исключаю того, что кто-то из универа или с кафедры мог о нём сообщить в полицию. Преподаватели знали о его любви к Украине. Может, кто-то устал это терпеть», — рассказал Никита.

Журналисты ИА Регнум попытались поговорить с ректором Университета путей сообщения Олегом Валинским, но он отказался комментировать ситуацию с подчинённым, сославшись на занятость.

Ленинский районный суд вынес решение по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении Дмитрия Буракова, это следует из документов, выложенных на сайте суда. Учёному назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Это наименьшая величина взыскания по этой статье для физических лиц, размер максимального штрафа составляет 50 тысяч рублей.

Ранее ИА Регнум писало, что в Санкт-Петербурге 2 апреля задержали кандидата наук, доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова. Как заявил доцент, он не знает причины задержания. Отмечается, что на странице во «ВКонтакте», подлинность которой подтвердил сам сотрудник вуза, долгое время была фотография трезубца на фоне украинского флага. Такая аватарка у него стояла с марта 2014 года, однако позже доцент поменял фотографию. Также на странице у доцента красуется президент Украины, шутки про российскую Конституцию и президента России.

На странице Дмитрия Буракова во «ВКонтакте» есть и издевательские посты, где доцент иронизирует над смертью лидеров ополчения ДНР. Например, 17 октября, в годовщину смерти ополченца Арсена Павлова с позывным Моторола Бураков выложил пост с весёлым рингтоном из фильма «Бумер».