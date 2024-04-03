Москва, 3 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Трое россиян, также имеющих израильское гражданство, до сих пор находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, заявила 3 апреля журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин.

Yousef Masoud/Global Look Press

«Три человека с двойным гражданством, в том числе с российским», — процитировали её «Известия».

Гальперин сообщила, что в заложниках у ХАМАС числятся 134 человека, из которых израильские власти 36 признали погибшими. В списке погибших нет россиян, уточнила она.

Газета The New York Times в марте сообщила, что ХАМАС отказалось от предложенной Вашингтоном сделки по обмену заложников на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. По информации издания, планировали выпустить сотни палестинцев в обмен на 40 заложников.

ХАМАС захватило заложников в ходе беспрецедентной атаки на приграничные израильские районы, начавшейся 7 октября 2023 года. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала боевые действия в секторе Газа. С тех пор были случаи обмена заложников, в том числе в ноябре палестинцы освободили двух россиянок.

В январе 2024 года руководство ХАМАС объявило, что в офисе движения в Ливии в результате взрыва погиб замглавы политбюро организации Салех аль-Арури. В связи с этим движение объявило, что отказывается от любых переговоров с Израилем, в том числе о перемирии или обмене заложников.