Москва, 3 апреля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Правительство спишет порядка триллиона рублей накопившейся у российских регионов задолженности по бюджетным кредитам, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в Госдуме.

Дарья Антонова ИА Регнум

«По поручению президента будем списывать две трети их задолженности по бюджетным кредитам — порядка одного триллиона рублей», — заявил Мишустин.

Он отметил, что регионам это поможет решить ряд инфраструктурных задач, в том числе по строительству и обновлению коммунальных сетей, а также по газификации и прокладке транспортных магистралей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878952" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мишустин о ключевых условиях финансового суверенитета страны

Как сообщало ИА Регнум, Кремль 30 марта опубликовал список поручений президента Владимира Путина по реализации задач, поставленных в послании Федеральному собранию.

В частности, он поручил правительству до 1 октября списать две трети задолженности российских регионов по бюджетным кредитам при условии, что деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

Как отметил глава государства 29 февраля в послании Федеральному собранию, это позволит регионам сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год.