Правительство спишет 1 трлн рублей задолженности по бюджетным кредитам
Мишустин: правительство спишет 1 трлн рублей задолженности по бюджетным кредитам
Москва, 3 апреля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Правительство спишет порядка триллиона рублей накопившейся у российских регионов задолженности по бюджетным кредитам, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в Госдуме.
«По поручению президента будем списывать две трети их задолженности по бюджетным кредитам — порядка одного триллиона рублей», — заявил Мишустин.
Он отметил, что регионам это поможет решить ряд инфраструктурных задач, в том числе по строительству и обновлению коммунальных сетей, а также по газификации и прокладке транспортных магистралей.
Как сообщало ИА Регнум, Кремль 30 марта опубликовал список поручений президента Владимира Путина по реализации задач, поставленных в послании Федеральному собранию.
В частности, он поручил правительству до 1 октября списать две трети задолженности российских регионов по бюджетным кредитам при условии, что деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.
Как отметил глава государства 29 февраля в послании Федеральному собранию, это позволит регионам сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год.