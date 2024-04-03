Москва, 3 апреля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Устойчивость бюджета — это один из главных факторов финансового суверенитета России, заявил 3 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая с отчётным докладом в Госдуме.

Кадр из видео Председатель правительства России Михаил Мишустин

«Ключевые направления здесь (в достижении финансового суверенитета. — Прим. ред.) — обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности бюджета. Увеличение собственных инструментов долгосрочных ресурсов», — сказал Мишустин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878943" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Михаил Мишустин — о финансовом суверенитете

Он добавил, что для финансового суверенитета также необходимо повышение доверия инвесторов к российскому рынку и возобновление притока в Россию капиталов из-за рубежа.

Российское руководство рассчитывает на активность внутренних инвесторов и работает над её усилением, сообщил глава правительства.

Выступая в Госдуме, Мишустин также заявил, что объём инвестиций в России в 2023 году вырос на десять процентов, став рекордным за последние 12 лет. Он назвал поддержку инвестиций важным фактором в развитии экономики страны.

Председатель правительства сообщил, что в 2023 году доходы федерального бюджета превысили 29 трлн рублей. Объём вырос за год на 5%. Исполнение расходов бюджета в 2023 году приблизилось к 100%, и это стало лучшим результатом последних лет.

Президент Владимир Путин 14 декабря на «Итогах года» заявил, что России для сохранения суверенитета нужно укреплять сферы безопасности, в том числе экономической. Также будущее страны напрямую зависит от технологической независимости.