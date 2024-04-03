Москва, 3 апреля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет находится под серьёзным политическим давлением и препятствует участию России в соревнованиях. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

EPA/ТАСС .

«К сожалению, Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации находятся под серьёзным политическим давлением, препятствуют участию российских атлетов во всемирных и европейских состязаниях», — сказал премьер.

Он отметил, что Россия активно развивает новые форматы соревнований — Игры стран СНГ, фестивали студенческого спорта, Российско-китайские игры.

Премьер обратил внимание, что ярким событием стал международный турнир «Игры будущего», свободный от политической конъюнктуры, двойных стандартов и дискриминации.

Мишустин также напомнил, что в текущем году запланировали Игры дружбы.

Он подчеркнул, что правительство будет и дальше создавать условия для того, чтобы российские спортсмены могли показать лучшие результаты в состязаниях с достойными соперниками.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 2 апреля от имени африканского чиновника пообщались с главой МОК Томасом Бахом. В беседе он признался, что есть специальная наблюдательная комиссия, следящая за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. МОК также просил украинскую сторону предоставить информацию о поведении российских спортсменов и чиновников.

Также Бах признался, что спортивные санкции носят политический характер. Он даже намекнул, что спортсмены, поехавшие на Игры дружбы, могут подвергнуться гонениям со стороны МОК.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Баха в преступном сговоре после его слов о том, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде. Признания в просьбе следить за российскими атлетами должны стать предметом тщательного расследования, подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Баха, заявил, что главный ущерб олимпийскому движению наносит неготовность и нежелание МОК отмежеваться от политики.