Вашингтон, 3 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Украина может в конечном счёте получить пакет помощи в $60 млрд в форме кредита, что абсолютно недопустимо, поскольку Киев не в состоянии выплатить США выделенные средства. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) написала член Конгресса Марджори Тейлор Грин.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Совершенно нелепо и смехотворно даже пытаться убедить американцев, что Украина когда-либо вернет эти деньги!» — заявила конгрессвумен.

По словам Грин, Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву миллиард долларов для поддержания деятельности правительства, а также помогает выплачивать пенсии. При этом она задалась вопросом, по какой причине американские власти не способствуют установлению мира на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден в ходе обращения к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны» призвал законодателей принять законопроект о помощи Украине, так как прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу.

Конгресс пока не согласовал запрос администрации Байдена о выделении $60 млрд для Украины.

В конце марта конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс заявил, что Украина не получит никакой помощи, пока США не обеспечат безопасность своих границ. Он также сообщил, что на конгрессменов оказывают давление, чтобы продолжить поддерживать киевский режим.

При этом в США в январе заявили, что власти не имеют достаточно средств для оказания военной помощи Киеву, но ждут, что западные союзники продолжат поддерживать Украину.

Президент России Владимир Путин в октябре 20 023 года заявил, что украинские власти ежемесячно получают от США и Евросоюза $4–5 млрд. Глава МИД Сергей Лавров заявил в конце января, что западные страны за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд. На заседании Совета Безопасности ООН Лавров заявил, что Запад не хочет мира для Украины.