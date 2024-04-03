Москва, 3 апреля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста страны актёру Константину Лавроненко, артистке балета Большого театра Екатерине Крысановой, актрисе МХТ имени А. П. Чехова Ирине Пеговой. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации 3 апреля.

Алексей Майшев/РИА Новости Актер Константин Лавроненко

Помимо них, почётного звания удостоились ещё около 20 деятелей культуры. Звания присвоены за заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства.

Константин Лавроненко — артист театра и кино, известен по фильмам «Землетрясение», «Последний богатырь», «Территория», «Кома» и многим другим.

Екатерина Крысанова воплотила на сцене Большого театра образы Маргариты в балете «Мастер и Маргарита», Жизель в одноимённом спектакле и Эгины в «Спартаке».

Ирина Пегова известна по фильмам «Прогулка», «Пять невест», «Дорогой папа», а также по спектаклям «№ 13D», «Авлабар, или Новая Ханума», «Бег», «Истории любви» и другим постановкам.

Согласно указу, звание заслуженного деятеля искусств России присвоили президенту благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяне Михалковой.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, экс-вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову, который с 70-х годов выступал в составе разных вокально-инструментальных ансамблей, в 1985 году сформировал группу «Ария», в 2002 году — группу «Кипелов».

В январе 2024 года президент наградил и. о. ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за развитие культуры и искусства. Артист балета работал в Большом театре в период с 1992 по 2013 год, в 2000 году был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.