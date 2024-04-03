Москва, 3 апреля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В Москве школьница попала в реанимацию после попытки быстро похудеть. Девочка принимала сильнодействующие диуретики, чтобы сбросить вес к лету. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н. Ф. Филатова 1 апреля из квартиры в центре Москвы госпитализировали 14-летнюю школьницу. Врачи диагностировали у неё отравление сильнодействующим препаратом.

«В токсикореанимацию нарядом скорой помощи была доставлена несовершеннолетняя с диагнозом «отравление диуретиками». Пациентка пояснила, что имеет лишний вес и хотела быстрее похудеть с помощью таблеток до начала пляжного сезона», — рассказал собеседник агентства.

О поступлении в больницу школьницы медики отчитались в отдел по делам несовершеннолетних. Полиция начала проверку. Изучив страницы подростка в соцсетях, оперативники выяснили, что девочка регулярно спрашивает своих подписчиков, заметили ли они, что она сбросила вес. Однако стоит отметить, что друзья и родители девочки никогда не говорили ей о лишнем весе. Школьница увлекается косплеем и часто наряжается в любимых героев аниме.

Инспекторам ПНД предстоит провести работу с родителями и понять, почему подросток выбрал такой опасный путь борьбы с «лишним весом». Препарат, который принимала девочка, имеет большое количество побочных эффектов и противопоказаний к применению.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как выпил целую бутылку коньяка и уснул на чердаке. Одноклассник парня сообщил об этом его родителям, и его успели спасти.