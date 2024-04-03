Москва, 3 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В России будут аккуратно снимать барьеры, сдерживающие активное использование беспилотных летательных аппаратов в экономике, заявил 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме.

Иван Высочинский/ТАСС .

Он сообщил, что правительство приняло стратегию развития отрасли беспилотных авиационных систем, утвердило национальный проект. Сейчас уже в деталях ясно, как будет дальше развиваться это важное направление.

«Для достижения практических результатов начнём аккуратно снимать барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике», — заявил Мишустин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878926" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мишустин заявил о вхождении России в топ-4 экономик мира и стагнации экономик ЕС

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля прошлого года президент Владимир Путин заявил, что до 1 сентября должен быть утверждён нацпроект по беспилотникам. Первый вице-премьер Андрей Белоусов 6 августа заявил, что о готовности нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем и о том, что продолжается работа по его бюджету.

В правительстве 31 августа обсудили первоочередные действия по развитию отрасли БПЛА в рамках нацпроекта. Старт нацпроекта наметили на 1 января 2024 года. Правительство поставило задачу по разработке развёрнутого плана производства разных типов дронов, ориентированного в том числе на удовлетворение государственного гражданского заказа.

В правительстве 22 марта сообщили, что с 1 апреля начнёт действовать пилотный проект по подготовке специалистов по производству дронов. В постановлении, подписанном Мишустиным, сказано, что в рамках проекта создадут систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства БПЛА, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг.