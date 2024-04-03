Москва, 3 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. По итогам 2023 года совокупный реальный валовой внутренний продукт стран — участниц Евразийского экономического союза увеличился на 3,8%. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета правительства России в Государственной думе

«Успешно развивается и Евразийский экономический союз. Его совокупный реальный валовой внутренний продукт в прошлом году вырос на 3,8%», — сказал он.

Премьер напомнил, что в прошлом году Россия была председателем в органах ЕАЭС и лидеры входящих в него стран приняли декларацию о развитии интеграции на перспективу с названием «Евразийский экономический путь».

Этот документ будет ориентиром в вопросах продолжения укрепления стратегического взаимодействия стран — участниц ЕАЭС по всем направлениям, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта президент России Владимир Путин призвал включить экономики государств ЕАЭС в работу БРИКС. Глава государства напомнил, что Россия в 2024 году является председателем в БРИКС, это может открыть другим странам ЕАЭС большие возможности.

Ранее в этот же день президент рассказал, что юбилейный саммит ЕАЭС состоится в Москве 8 мая. Путин отметил, что Евразийская экономическая комиссия уже начала готовиться к мероприятию.