Москва, 3 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Суд признал законным арест первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, обжаловавшего заключение под стражу. Заседание прошло 3 апреля в закрытом режиме.

Михаил Синицын/ТАСС Исроил Исломов

Речь идёт об Исроиле Исломове.

«Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Как сообщало ИА Регнум, четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» заключили под стражу 25 марта решением Басманного суда Москвы. Суд отправил под арест Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Саидакрами Рачабализоду (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В тот же день, 25 марта Басманный районный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке и убийстве людей. Семью уроженцев Таджикистана Исломовых Исроила, Аминчона и Диловара заключили под стражу до 22 мая. 33-летний Аминчон вину не признал.

26 марта суд арестовал восьмого фигуранта ― уроженца Киргизии, российского гражданина Алишера Касимова, сдавшего квартиру обвиняемым в нападении на «Крокус Сити Холл». В суде Касимов заявил, что ничего не знал о планах террористов, они откликнулись на объявление о сдаче жилья в подмосковном Путилкове.

Девятого фигуранта Назримада Лутфуллои (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) арестовали до 22 мая. 1 апреля Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу десятого фигуранта уголовного дела Якубджона Юсуфзоды до 22 мая.

3 апреля Диловар Исломов обжаловал арест. Ранее заключение под стражу также попытались оспорить отец Диловара Исроил Исломов и его брат Аминчон. Их заподозрили в пособничестве террористам. Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», включая Аминчона Исломова, знали о намерении террористов. Кроме того, они способствовали им в подготовке преступления.