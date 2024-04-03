Москва, 3 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Страховые пенсии россиян по итогам 2023 года выросли в общей сложности на 15%. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учётом плановой, а также дополнительно проведённой годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%. Повысили их и на 2024 год», — сказал Мишустин.

Он добавил, что по поручению президента Владимира Путина последовательно увеличивают и минимальный размер оплаты труда — темпами, опережающими инфляцию.

Глава правительства отметил, что на текущий год МРОТ вырос более чем на 18%. Он напомнил, что от этого показателя зависят зарплаты миллионов работников.

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Как передавало ИА Регнум, правительство проиндексировало социальные пенсии в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года. В частности, это касается увеличения размера государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, включая военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами, участников Великой Отечественной войны, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

С 1 февраля 2024 года проиндексировали более 40 различных пособий и повысили материнский капитал. Мишустин подчёркивал, что мера коснётся около 20 млн человек. В том числе повысили выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, труда и другим гражданам.

Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил повышать минимальный размер оплаты труда в стране опережающими темпами и достичь суммы в 35 тыс. рублей к 2030 году.