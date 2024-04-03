Москва, 3 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Серия мощных землетрясений, зарегистрированных возле восточного побережья Тайваня утром 3 апреля, может привести к цунами в Корее и Японии, сообщил «РИА Новости» представитель информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

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«В случае возникновения риска <…> основной удар придется на Японию и Корею», — рассказал специалист.

При этом жителям Приморья и Дальнего Востока нечего опасаться, поскольку в случае угрозы цунами основной удар примут на себя Корея и Япония. Так, риск цунами сохраняется также в Восточно-Китайском море.

Как сообщало ИА Регнум, мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло вблизи Тайваня утром 3 апреля. Подземные толчки ощущали также в южной японской префектуре Окинава. Угрозу цунами объявили для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма.

Глава тайваньского Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления У Цзяньфу назвал произошедшее на острове землетрясение самым мощным за последние 25 лет. На Тайване, по его словам, крайне редко происходят подземные толчки магнитудой сильнее 7,0.

По последним данным, количество погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до семи человек, пострадали 736 человек. Ряд зданий на острове получил повреждения, возникли перебои с электроснабжением.