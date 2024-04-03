Москва, 3 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Благоустройство территории начинается около Городской клинической больницы имени Боткина. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из последних этапов комплексной модернизации ГКБ завершится в этом году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В частности, в этом году планируется уложить на территории ГКБ новое покрытие тротуаров и проездов, установить удобные лавки и современные фонари, создать понятную навигацию, а также высадить зелёные насаждения и разбить газоны.

Кроме того, будет обновлен центральный парк. «Обновим дорожки, обустроим уютные зоны отдыха, разместим беседку и скамейки в историческом стиле», — добавил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что около гематологического, лечебного и нефрологического корпусов будет восстановлен фонтан, который не работал последние несколько лет. Также специалисты расширят парковку и оборудуют новые контрольно-пропускные пункты.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершаются последние этапы создания крупнейшего медицинского комплекса столицы — ММКЦ «Коммунарка». Новый корпус лучевой терапии уже построен. По словам мэра, этот комплекс представляет собой целый медицинский город, который будет обслуживать не только Новую Москву, но и районы старой Москвы.