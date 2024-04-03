Москва, 3 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. ВСУ начали использовать в зоне боевых действий скрытые радиомаяки на дронах для выявления мест дислокации российских войск. Об этом 3 апреля рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

РИА Новости / Денис Абрамов

«ВСУ начали устанавливать на дроны автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Первоначально радиомаяки предназначались для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны, в дальнейшем их начали использовать для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих», — сообщил он ТАСС.

Это связано с тем, что российские бойцы часто забирают упавшие и сбитые дроны и уносят в опорный пункт, пояснил Кузякин. Радиомаяк работает в энергосберегающем режиме долгое время, он автономен и шлёт объёмные пакеты информации по LoRaWan. Таким образом, боец, забравший трофейный дрон, фактически лично рассказывает противнику, где он находится.

«Благодаря бдительности российских военных специалисты ЦКБР получили данные по маякам и исследовали их. Бойцы проходили обучение в ЦКБР и смогли идентифицировать нечто, представляющее угрозу», — заявил Кузякин.

Он также призвал российских военных не доверять кнопке выключения, расположенной на маяке, так как она может оказаться лишь макетом и на самом деле ничего не выключать.

«Если вы видите на дроне автономную коробку с LoRa-антенной, уничтожьте её, оставьте на месте или используйте со смекалкой, зная, что противник отслеживает данный радиомаяк», — пояснил специалист.

По словам Кузякина, ЦКБР предупредил российских военных о новой угрозе, разослав сообщение по всем подразделениям.

Центр комплексных беспилотных решений находится в Жуковском и является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. ЦКБР разрабатывает и производит FPV-дроны, обучает специалистов и работает с силовыми ведомствами.

LoRaWAN — Long Range Wide Area Network — новая беспроводная технология передачи данных телеметрии нового класса телематических средств. С помощью неё возможна передача больших объёмов данных на дальние расстояния при минимальном энергопотреблении. В отличие от привычного Wi-Fi, LoRaWAN гораздо более экономична и надёжна.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее телеканал CNN со ссылкой на источник рассказал, что ряд атак ВСУ по территории России произошли при помощи беспилотников с базовым искусственным интеллектом. В частности, речь шла о дронах с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, часть из которых использует ИИ для ориентирования и борьбы с помехами. Телеканал не уточнил, кто именно передаёт Киеву подобные технологии.

В то же время Кузякин рассказывал, что в России создали FPV-дрон «Джокер-10», который может в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения. При попадании к противнику беспилотник взрывается, его уже начали применять в зоне спецоперации. По словам специалиста, появление новинки обусловлено необходимостью обеспечить безопасность операторов дронов, благодаря чему расчёт может выйти на позицию старта, установить неактивные «Джокеры» и уйти, не опасаясь при этом оказаться замеченным разведкой ВСУ.