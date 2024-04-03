Москва, 3 апреля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. За прошлый год объём инвестиций в России стал рекордным за 12 лет, увеличившись на 10%, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В прошлом году их объём увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет», — заявил Мишустин, назвав поддержку инвестиций важным фактором в развитии экономики.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878897" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Михаил Мишустин заявил, что в РФ с 2020 года удалось построить новую технологичную систему госуправления

Как отметил глава правительства, предприниматели вкладывают свои ресурсы в Россию. Со своей стороны правительство предложило разделить риски между бизнесом и государством.

На начало 2024 года с предпринимателями подписали 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 трлн рублей, на прошлый год приходится примерно половина от этого количества. Бизнес создал порядка 20 тысяч рабочих мест за время действия этого механизма.

Как сообщало ИА Регнум, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 26 марта президент России Владимир Путин заявил, что нужно максимально сократить количество проверок бизнеса. Он призвал жёстко пресекать силовое давление на бизнес. Однако при этом необходимо обеспечивать интересы потребителей.

Сайт Кремля опубликовал поручения Путина по итогам послания Федеральному собранию. Правительству президент поручил обеспечить вхождение России к 2030 году в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму ВВП по паритету покупательной способности.