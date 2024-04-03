Москва, 3 апреля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда академику Российской академии наук, ректору МГУ им. Ломоносова Виктору Садовничему. Соответствующий указ главы государства 3 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Бобылев/ТАСС Виктор Садовничий

Ректора МГУ удостоили этого звания за выдающиеся заслуги в области науки, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля Путин присвоил звание Героя России космонавту госкорпорации «Роскосмос» Анне Кикиной. Глава государства также присвоил Кикиной звание лётчика-космонавта России.

В начале февраля президент учредил новую государственную награду — орден «За доблестный труд». Его планируется вручать за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, а также высокопроизводительный труд.

Кроме того, орденом могут награждать за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития страны, а также за эффективное решение социально значимых задач.