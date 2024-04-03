Москва, 3 апреля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В Москве стартовал прием заявок ИТ-специалистов на участие в ежегодном конкурсе на соискание премий мэра столицы «Лидеры цифровой трансформации». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Подать заявку можно будет до 5 июня на сайте проекта Агентства инноваций Москвы.

«Принять участие могут ИТ-специалисты старше 18 лет», — добавил градоначальник.

В этом году призовой фонд «Лидеров цифровой трансформации» составляет 50 миллионов рублей. Победители получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей и возможность внедрить свои разработки. Команды, занявшие второе и третье места, получат по 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Кроме этого, в 2024 году участники конкурса получат 25 задач от города, бизнеса и впервые от властей регионов: Волгоградской области и правительства Камчатского края.

Финал конкурса состоится 28 и 29 июня в кластере «Ломоносов».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские власти утвердили приоритетные направления в образовании в этом году. Одним из таких направлений станет профильное и предпрофессиональное обучение. Градоначальник подчеркнул, что на сегодняшний день больше 70% столичных школ имеют инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа− и ИТ-классы.