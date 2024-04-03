Москва, 3 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. У российской экономики есть все предпосылки, чтобы войти в четвёрку крупнейших в мире. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

РИА Новости / Александр Астафьев

«По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4. Предпосылки к этому есть», — сказал Мишустин.

Он добавил, что в начале 2024 года высокие темпы прироста валового внутреннего продукта сохраняются.

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Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что в 2023 году внешнее давление на Россию расширялось, но страна адаптировалась. По предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт по итогам прошлого года увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран, отметил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент поручил обеспечить к 2030 году вхождение России в четвёрку самых крупных экономик мира по паритету покупательской способности. Глава государства также поручил к этому сроку снизить долю импорта товаров и услуг в ВВП до 17%, нарастить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.

Экономика России в 2023 году заняла пятое место по темпам роста в «Большой двадцатке» (G20). Российский ВВП за год увеличился на 3,6%. При этом наиболее высокие показатели у Индии (7,3%), Китая (5,2%), Индонезии (5,1%) и Турции (4,5%).

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб 31 марта заявил ИА Регнум, что высокие темпы роста стран, вошедших в топ-5 самых быстрорастущих экономик G20, во многом обусловило укрепление экономических связей между ними. Эксперт отметил, что государства Запада, включая Великобританию и Италию, страдают от серьёзной трансформации экономических отношений в Европе, так как огромное количество финансовых и инвестиционных потоков устремилось в страны Юго-Восточной Азии.