Москва, 3 апреля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Кремль будет наблюдать, какие решения примут власти Бразилии в отношении ордеров Международного уголовного суда (МУС) против глав государств, которые не признают его юрисдикцию, заявил 3 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кremlin.ru

Его попросили прокомментировать предложение ввести иммунитет для руководителей стран, которые не являются участниками МУС, а также спросили, планируется ли поездка президента России Владимира Путина на саммит G20, который в ноябре этого года пройдёт в Бразилии.

«Этот вопрос пока никак не рассматривался. Будем дальше наблюдать за тем, какое решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters 2 апреля сообщило, что Бразилия представила Комиссии международного права в Женеве предложение ввести иммунитет от действий МУС для глав государств, не признающих его юрисдикцию. В документе отметили, что уголовная юрисдикция Международного уголовного суда должна распространяться только на страны, являющиеся участниками Римского статута.

МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. Их обвинили в причастности к якобы имевшей место «незаконной депортации» детей, которых вывозили из зон боевых действий в ходе спецоперации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал юридически ничтожным решение МУС для РФ и большинства других стран. Он добавил, что даже США «в грош не ставят эту контору».

Президент Бразилии, являющейся членом МУС, Луис Инасиу Лула да Силва в декабре прошлого года сообщил о планах пригласить российского коллегу на саммит G20 в 2024 году. Он добавил, что не знает, как будут развиваться события, если Путин решит приехать в эту страну.