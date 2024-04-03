Уфа, 3 апреля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В Уфе задержали трёх подростков, пытавшихся устроить диверсию, сообщили 3 марта в управлении ФСБ в Башкирии.

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Выяснилось, что подростков завербовали через Telegram. Через мессенджер они вступили в переписку с людьми, которые пообещали деньги за совершение поджога объекта связи. Подростки получили от них инструкции. Также заказчики назвали обязательные условия, при выполнении которых им обещали денежное вознаграждение.

В момент, когда приятели попытались совершить поджог, их задержали. На месте происшествия силовики изъяли необходимые для совершения преступления вещества и инструменты. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Кировский районный суд Уфы избрал всем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля ФСБ проинформировала о задержании на границе совместно с таможенниками груза, содержащего взрывчатку. Самодельные бомбы спрятали в православные иконы. Груз следовал в Россию с Украины через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Силовики изъяли 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 кг взрывчатки.