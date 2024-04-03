Москва, 3 апреля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, следует из указа.

Андрей Шелепин/ЦПК Гагарина/ТАСС Космонавт Анна Кикина

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», — говорится в документе.

Звание Героя России Кикиной присвоили за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС. Указом президента Анне Кикиной также присвоили почётное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля президент присвоил звание Героя России и почётное звание лётчика-космонавта Российской Федерации космонавту-испытателю Денису Матвееву.

Глава государства 5 февраля наградил космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. Госнаграду инструктор-космонавт-испытатель получил за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на МКС.

В апреле 2022 года российский лидер присвоил звание Героя России и почётное звание лётчика-космонавта Сергею Прокопьеву.