Астана, 3 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» начался массовый обзвон российских экстренных служб с территории Украины с ложными сообщениями о минировании зданий. Об этом 3 апреля сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Астане.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Нельзя не отметить тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. Сообщалось о 144 погибших и 551 пострадавшем. Как стало известно 3 апреля, количество детей, погибших при теракте в «Крокусе», увеличилось до шести.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты. Бортников также подчёркивал, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали.

В МИД отметили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Министерство передало властям Украины требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц, в том числе главы СБУ Василия Малюка.

Служба внешней разведки заявила, что в подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка. Данные СВР свидетельствуют, что при организации нападений украинцы пользуются спутниковой информацией, предоставляемой разведкой США.

Президент России Владимир Путин 2 апреля подчеркнул, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».