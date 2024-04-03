Киев, 3 апреля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Найденного в середине февраля убитым в Испании перебежчика из России Максима Кузьминова ранее предупреждали, что ему не следует уезжать с Украины в Евросоюз, заявил высокопоставленный сотрудник ГУР бригадный генерал Дмитрий Тимков, сообщила 3 апреля газета Guardian.

AP/TASS Максим Кузьминов

Тимков заявил, что Кузьминова предупредили, чтобы он не покидал Украину и не ехал в ЕС. Перебежчик проигнорировал предупреждения, и в феврале его труп нашли в Испании.

Как отметило издание, представитель ГУР сравнил Украину с пациентом, находящимся на аппарате жизнеобеспечения и отчаянно нуждающимся в дальнейшей помощи.

«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение», — процитировало издание Тимкова.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года военный лётчик Кузьминов угнал на Украину вертолёт Ми-8. Бойцы ВСУ убили двух членов экипажа, которые находились в вертолёте и пытались помешать перебежчику. За это Кузьминов получил от киевского режима вознаграждение в размере $500 тыс. (46 млн рублей). ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.

В 2024 году в середине февраля стало известно, что труп Кузьминова с огнестрельными ранениями нашли в Вильяхойосе в Испании. Как заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Кузьминов стал моральным трупом ещё тогда, когда планировал своё преступление.

Как сообщила 31 марта газета New York Times, в Кузьминова выстрелили шесть раз, после чего по трупу проехала машина.