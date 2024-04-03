Москва, 3 апреля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. За последние десять дней 16 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в спецоперации, сообщили 3 апреля в пресс-службе ведомства.

Сергей Аверин/РИА Новости

В министерстве уточнили, что в пункты отбора на контракт ежедневно приходят до 1700 человек по всей стране. Количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно увеличилось. С начала года в ВС РФ поступили более 100 тысяч контрактников.

«Всего же за последние десять дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч граждан», — сообщили в ведомстве.

Большинство кандидатов на заключение контракта, отметили в ведомстве, рассказали, что хотят отомстить за погибших в результате теракта в Подмосковье 22 марта в «Крокус Сити Холле».

«После страшных событий в Москве не хочу оставаться в стороне. Хочу, чтобы в мой родной город не приходила такая беда», — рассказал Олег Тернов из Севастополя.

«Опять же в связи с этими событиями всеми, которые произошли в Москве, плюс то, что киевский режим переходит уже все границы дозволенного, по Белгороду стреляют и Белгородской области», — рассказал контрактник Николай Столбов.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу 2 апреля заявил об увеличении количества полигонов для тренировок войск. На сегодняшний день их 240. Полигоны, на которых проходят тренировки, в том числе перед отправкой в зону СВО, позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки. До конца года обустроят ещё пять полигонов.

Шойгу также сообщил, что ВС России с начала года освободили от ВСУ 403 кв. км территории. В марте российские военные освободили пять населённых пунктов: Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР и посёлок Мирное — в Запорожской области.

В результате теракта в «Крокусе», который произошёл вечером 22 марта в Красногорске, погибли 144 человека, в том числе шестеро детей, и ещё 551 пострадал. Суд арестовал десятерых фигурантов уголовного дела о теракте, в том числе четверых непосредственных исполнителей, задержанных в Брянской области у границы с Украиной.

Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, судя по показаниям задержанных, к теракту в «Крокусе» причастен киевский режим.