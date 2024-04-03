Москва, 3 апреля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины и НАТО ничего не могут сделать на поле боя, от бессилия они всё чаще прибегают к террористическим методам, заявил 3 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия всё чаще прибегает к террористическим методам», — заявил он.

Патрушев прибыл в Астану, где 3 апреля проходит ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств — членов ШОС. Темами обсуждения на встрече, в частности, стали противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Патрушев заявил, что Киев намеренно наносит удары по гражданским объектам на фоне отсутствия военных успехов и сокращения западной помощи, пытаясь дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 5 февраля заявила, что не замечающие фактов геноцида мирных жителей международное правозащитное сообщество и политики превращаются в соучастников преступлений. Она напомнила об обстрелах ВСУ Белгорода в декабре 2023 года, Донецка в январе, Лисичанска в начале февраля, а также о сбитом украинскими военными военно-транспортном самолёте Ил-76 с пленными украинскими бойцами.