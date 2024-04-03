Москва, 3 апреля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов обжаловал арест, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Михаил Синицын/ТАСС Диловар Исломов

В Басманный суд 3 апреля поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее свой арест также попытались оспорить отец Диловара Исроил Исломов и его брат Аминчон. Братьев Диловара и Аминчона, а также их отца Исроила по решению Басманного суда взяли под стражу вечером 26 марта. Их заподозрили в пособничестве террористам. Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», включая Аминчона Исломова, знали о намерении террористов. Кроме того, они способствовали им в подготовке преступления.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали десятерых подозреваемых, в том числе четверых непосредственных исполнителей: Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Саидакрами Рачабализоду (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела Якубджони Юсуфзоду.

Теракт в «Крокусе» совершили вечером 22 марта. Террористы открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, 550 пострадавших. Как стало известно 3 апреля, количество погибших детей увеличилось до шести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».