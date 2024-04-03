Эр-Рияд, 3 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча с клубом «Абха» завершилась со счётом 8:0.

Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press Криштиану Роналду

Уже в первом тайме Роналду забил три гола и отдал две результативные передачи, после чего его заменили.

Для 39-летнего Роналду этот хет-трик стал 65-м в карьере. Он увеличил отрыв от ближайшего конкурента, аргентинского форварда Лионеля Месси, до восьми хет-триков.

Как сообщало ИА Регнум, Месси обошёл Роналду в списке лучших футболистов XXI века по версии портала FourFourTwo. Месси занял первое место в рейтинге. Вторым стал Роналду, третьим — испанский полузащитник клуба «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста. В пятёрку лучших также вошли испанский и бразильский хавбеки Хави и Роналдиньо.