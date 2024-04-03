Санкт-Петербург, 3 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 2 апреля задержали кандидата наук, доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова. Как заявил учёный, он не знает причины задержания.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен», — рассказал Бураков в беседе с «Фонтанкой».

Доцент ПГУПС сообщил, что с 16:40 он находится во втором отделении полиции Адмиралтейского района Петербурга.

Отмечается, что на странице во «ВКонтакте», подлинность которой подтвердил сам сотрудник вуза, долгое время была фотография трезубца на фоне украинского флага. Такая аватарка у него стояла с марта 2014 года, однако позже доцент поменял фотографию.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Конфиденциальный контакт с представителями СБУ россиянин поддерживал с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Студент из Донецка сдал полиции в Санкт-Петербурге 45-летнего астронома, высказавшуюся во время беседы в метро о спецоперации в поддержку Украины. Правоохранители задержали женщину 23 января у станции метро «Владимирская». Молодой человек рассказал оперативникам, что женщина заявила о симпатиях к действиям ВСУ. Также, по его словам, на её рюкзаке был небольшой шеврон в виде сине-жёлтого флага.