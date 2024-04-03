Тайбэй, 3 апреля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до семи человек, пострадали 736 человек. Об этом 3 апреля сообщило Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы.

Qi Fei/XinHua/Global Look Press

«Согласно данным Центра реагирования на стихийные бедствия, по состоянию на 14:00 (9:00 мск) в результате сильного землетрясения семь человек погибли, 736 пострадали, ещё 77 человек оказались в ловушке», — сообщила радиостанция.

Как передавало ИА Регнум, возле восточного побережья Тайваня утром 3 апреля зарегистрировали серию мощных землетрясений. Магнитуда самых сильных подземных толчков составила 7,7 и 6,5. Из-за этого ряд зданий на острове оказался повреждён, а также возникли перебои с электроснабжением и пропал интернет.

Глава тайваньского Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления У Цзяньфу назвал произошедшее на острове землетрясение самым мощным за последние 25 лет. По его словам, на Тайване крайне редко происходят подземные толчки магнитудой сильнее 7,0.