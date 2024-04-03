Москва, 3 апреля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Армения напрасно сравнивает древнейшую собственную цивилизацию с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда».

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Именно этого и хотят западные кураторы от Армении — утраты собственного суверенитета, ничего больше», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД напомнила слова одного из представителей официальных структур Армении, который заявил, что страна является носителем европейских демократических ценностей. В этой связи она задалась вопросом, почему армянские власти так «демпингуют», сравнивая свою древнейшую цивилизацию с культурой, историей, государственностью, которая существовала задолго до европейской демократии, с находящимся в тупике ЕС.

Захарова также отметила, что культура Армении корнями уходят в тысячелетия. Она напомнила, как бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «послала Евросоюз». При этом российский дипломат обратила внимание на положение ЕС, где всё разваливается. Теперь представитель древнейшей цивилизации с тысячелетней историей просит соотносить себя с находящимся в кризисе сообществом, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 1 апреля, что для страны США и Евросоюз стали основными партнёрами. Он отметил стремление армян быть ближе к Европе.

При этом Мирзоян заявлял, что Армения сейчас не планирует вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стремление НАТО расширить влияние на Кавказе, заявил, что это не добавит стабильности в регионе.