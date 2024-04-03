Москва, 3 апреля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Миссия детских омбудсменов по защите детства в Год семьи в России приобретает особую значимость. Об этом в приветствии участникам открывшегося в Тюмени XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка заявил президент России Владимир Путин. Обращение главы государства на открытии съезда зачитала уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Мария Девахина/РИА Новости Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова

Глава государства в приветствии отметил, что за прошедшее время институт уполномоченных по правам ребёнка на практике доказал свою востребованность.

«Вы активно участвуете в реализации социально ориентированных проектов, содействуете продвижению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, повышения статуса и авторитета семьи, прежде всего ― многодетных, заботитесь о детях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях», ― обратился российский лидер.

Путин подчеркнул, что помощь семьям участников и ветеранов специальной военной операции и тем, кто потерял своих родных и близких, остаётся важным направлением работы детских омбудсменов.

«Ваш нелёгкий подвижнический труд заслуживает искреннего признания, ведь он требует не только глубоких профессиональных знаний, но и душевной чуткости и отзывчивости», ― добавил он.

Президент пожелал детским правозащитникам успехов в осуществлении намеченных планов.

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в регионах проходит в Тюмени 3–4 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин назвал институт детских правозащитников авторитетной и востребованной структурой. Российский лидер особо отметил важность системной работы в новых регионах страны.

Семейная политика в России находится под постоянным вниманием главы государства. В послании Федеральному собранию президент отметил, что Россия была и остаётся оплотом традиционных ценностей, её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе.

Владимир Путин 23 января на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране. В ноябре 2023 года он подписал соответствующий указ. Такое решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.