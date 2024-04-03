Тюмень, 3 апреля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Пятеро детей остаются в больнице после теракта в «Крокус Сити Холле», двое из них в тяжёлом состоянии. Об этом 3 апреля сообщила журналистам уполномоченный по правам ребёнка при президенте Мария Львова-Белова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжёлом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — сказала она.

Она добавила, что в результате теракта погибли шесть детей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые автоматами террористы напали на «Крокус Сити Холл». В результате теракта погибли 144 человека и ещё 551 человек пострадал. В рамках уголовного дела задержали 12 фигурантов.

СК заявил о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами. В МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России, в том числе в атаке на «Крокус Сити Холл». Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали. Также он согласился с тем, что СБУ нужно признать террористической организацией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».