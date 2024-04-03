Тайбэй, 3 апреля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате землетрясения на Тайване возросло до 711 человек. Об этом 3 апреля сообщил тайваньский портал Set News со ссылкой на данные местной пожарной охраны.

AP/TASS

«По состоянию на 14:00 (09:00 мск) семь человек погибли, 711 получили ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас 77 человек продолжают ожидать помощи спасательных служб. При этом не сообщается, есть ли среди них пострадавшие в результате стихийного бедствия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля стало известно, что не менее четырёх человек погибли и ещё 97 пострадали при землетрясении на Тайване. По данным экстренных служб, больше всего погибших во время землетрясения обнаружили на тропе Дэкалунь, являющейся туристической достопримечательностью.

Ранее в этот же день глава тайваньского Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления У Цзяньфу назвал произошедшее на острове землетрясение самым мощным за последние 25 лет. По его словам, на Тайване крайне редко происходят подземные толчки магнитудой сильнее 7,0.

Возле восточного побережья Тайваня утром 3 апреля зарегистрировали серию мощных землетрясений. Магнитуда самых сильных подземных толчков составила 7,7 и 6,5. Из-за это ряд зданий на острове оказались повреждены, а также возникли перебои с электроснабжением и пропал интернет.