Сочи, Краснодарский край, 3 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на железнодорожные пути произошёл сход грунта. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Официальный Telegram-канал администрации города Сочи

Инцидент произошёл 2 апреля в 22:59 (мск) на 1955-м км участка Дагомыс ― Сочи.

«Вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 куб. метров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети», ― говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале.

Ситуация привела к нарушению графика движения поездов. В связи с этим составы на этом участке идут по одному пути в обе стороны.

В пресс-службе добавили, что специалисты принимают все необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети. Пассажиров призвали узнавать информацию о фактическом движении поездов.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 марта на перегоне Бамовская — Горелый на Забайкальской железной дороге 20 пустых грузовых вагонов сошли с рельсов из-за столкновения с легковой машиной. Водитель автомобиля попал в больницу, локомотивная бригада не пострадала.

В районе города Дмитрова в Подмосковье 2 апреля с рельсов сошли десять вагонов товарного поезда. Сход с рельсов произошёл на объездном кольце из-за повреждения путей. По данным канала, из-за талых вод начала разрушаться насыпь.

В результате аварии никто не пострадал. Ремонтные бригады устраняют последствия ЧП и ремонтируют пути. На движении поездов эта ситуация не отразилась.

В ночь на 2 апреля около 00:40 по местному времени (1 апреля 20:40 мск) на перегоне Жайма — Мана в Красноярском крае произошёл сход вагонов грузового поезда. Следующий во встречном направлении пассажирский поезд не успел остановиться и совершил столкновение с одним из опрокинувшихся вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.