Санкт-Петербург, 3 апреля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 3 апреля произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В «Россети Ленэнерго» заявили, что трансформаторы вышли из строя, в Красногвардейском районе возникли перебои с электричеством, и дома запитали по резервной схеме, сообщила 3 апреля «Фонтанка».

На подстанции специалисты провели обследование. В «Россети Ленэнерго» сообщили, что к настоящему моменту проблему устранили и потребители получают электроэнергию в полном объёме.

Ночью жители Красногвардейского района Петербурга сообщили о звуках, похожих на взрывы. Жильцы некоторых домов пожаловались на отключение электроэнергии и воды.

Как сообщало ИА Регнум, около электроподстанции в Екатеринбурге вечером 2 марта произошёл хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Как пояснили на электроподстанции в Екатеринбурге, причиной стала неисправность электрооборудования.

Департамент ЖКХ Москвы 30 марта сообщил, что сообщения о пожаре и взрыве на одной из электроподстанций в Новой Москве не соответствуют действительности. Вспышка, видео которой распространилось в Сети, вызвана коротким замыканием.