Луганск, 3 апреля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Российские военные вскрыли замаскированный пункт управления БПЛА в районе села Синьковка в Купянском районе Харьковской области, 3 апреля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«В районе населённого пункта Синьковка украинские боевики, вырыв углубление под своей подбитой бронетехникой, соорудили там ПУ БПЛА», — сообщил Марочко.

Он рассказал, что на открытой местности долго стоял сгоревший танк, на него никто не обращал внимания. Российские военные выявили источник радиочастот управления беспилотниками, установили круглосуточное наблюдение за этим местом.

Ночью они нанесли удар по пункту управления, когда у украинского подразделения проходила ротация. ВСУ потеряли четырёх военных.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные захватили опорный пункт ВСУ на артёмовском направлении. Боевики ВСУ оказались не готовы к массированной артподготовке и сдались в плен, потеряв перед этим десятки единиц техники и живой силы.

Марочко сообщил 3 апреля, что российские военные в Харьковской области уничтожили место сосредоточения ВСУ, применив корректирующие авиабомбы (КАБ). Скопление скопления живой силы и техники ВСУ выявили в районе спорткомплекса «Спартак» в городе Купянске.