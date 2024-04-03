Бразилиа, 3 апреля, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Для глав государств, которые не являются участниками Международного уголовного суда (МУС), необходимо ввести иммунитет. С таким предложением выступило руководство Бразилии. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщило агентство Reuters.

AP/TASS

Документ, где прописана позиция страны по этому вопросу, представили Комиссии международного права в Женеве.

Власти Бразилии утверждают, что иммунитет глав государств будет способствовать мирным отношениям между государствами, позволяя им участвовать в дипломатических конференциях и миссиях в зарубежных странах.

Отмечается, что инициатива направлена на препятствование произвольному использованию уголовной юрисдикции против таких должностных лиц.

«Иммунитет государственных должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции имеет решающее значение для обеспечения надлежащего выполнения ими своих функций», ― говорится в документе.

По мнению властей страны, решения МУС должны применяться только к странам, которые являются участниками Римского статута.

Как сообщало ИА Регнум, министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину в сентябре прошлого года заявил, что страна может пересмотреть своё решение об участии в так называемом Международном уголовном суде (МУС), отозвав подпись под Римским статутом, поскольку данный судебный инструмент в разных странах мира применяется по-разному.

Лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва в декабре заявил, что президента России Владимира Путина пригласят принять участие в саммите G20, который состоится в Бразилии в 2024 году, несмотря на ордер МУС. Он не стал оценивать решение МУС. Да Силва напомнил, что Бразилия является членом Международного уголовного суда, в то время как Россия и США не признали его юрисдикцию.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

В МИД РФ заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул 30 июня 2023 года, что абсурдный ордер МУС на арест президента «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это далеко не первый случай «откровенно враждебного проявления» в отношении правительства страны и государства в целом. Он подчеркнул, что сама постановка вопроса о возможном аресте главы российского государства возмутительна и неприемлема.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию. МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге, указал Песков.

Армения 1 февраля официально присоединилась к МУС и стала его полноправным членом. Ереван 14 ноября 2023 года официально сдал на хранение ратификационную грамоту Римского статута. Такое решение Еревана представитель Кремля Песков назвал суверенным правом Армении.