США, 3 апреля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Голая женщина в США подралась с сотрудником полиции, выстрелив в правоохранителя из отобранного у него электрошокера. Об этом 30 марта сообщил портал KSLA.

Zuma\TASS

По информации источника, инцидент произошёл в ночь на 30 марта в городе Шривпорте (штат Луизиана), после того как правоохранители выехали, получив сообщение о голой женщине на одной из улиц.

Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину и попытались взять её под стражу, однако она начала драться с одним из полицейских. В ходе драки правоохранитель безуспешно попытался применить электрошокер, однако женщина отобрала его и выстрелила в руку полицейскому.

Увидевший это другой полицейский два раза выстрелил из пистолета в нарушительницу порядка, попав в неё. После этого женщину и пострадавшего от электрошокера полицейского доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта группа вооружённых людей ворвалась в здание одного из отделов полиции в Ереване. Отмечалось, что это произошло в ереванском районе Нор-Норк.

Позднее в этот же день в МВД Армении заявили, что на отделение полиции в Ереване напали три человека с гранатами. По информации ведомства, нападавшие подорвали одну из гранат, в результате чего двое из них пострадали.