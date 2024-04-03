Луганск, 3 апреля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по месту сосредоточения ВСУ в городе Купянске в Харьковской области, сообщил 3 апреля военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

Валентин Капустин/РИА Новости

Эксперт рассказал, что российская разведка выявила место скопления живой силы и техники ВСУ в Купянске в районе спорткомплекса «Спартак».

«Координаты целей были оперативно переданы командованию, и при помощи авиации ВС РФ КАБами (корректирующими авиационными бомбами. — Прим. ред) было нанесено огневое поражение», — сообщил Марочко.

Он добавил, что ВСУ потеряли до взвода военных и нескольких боевых машин пехоты.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили пункты временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра, применив тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Как сообщили в Минобороны, огонь корректировали расчёты БПЛА.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 2 апреля сообщил, что российские военные на купянском направлении уничтожили склад боеприпасов ВСУ и боевую технику.