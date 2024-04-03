Москва, 3 апреля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Российской стороне известно о том, что наёмники из Швеции принимают участие в боевых действиях в зоне украинского конфликта на стороне ВСУ. Об этом 3 апреля рассказали в Министерстве иностранных дел России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Комментируя в беседе с «РИА Новости» заявления пресс-секретаря МИД Швеции Тумаса Ванеска на эту тему, в МИД отметили, что «об участии иностранных, в том числе шведских, наёмников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима российской стороне известно».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что попытки шведского представителя неуклюжим способом легитимизировать действия наёмников на Украине и таким способом подстрекать жителей к поездкам в зону конфликта свидетельствуют о полном безразличии Стокгольма к судьбам своих граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Ванеск признал, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведских граждан для участия в конфликте. По утверждению пресс-секретаря МИД Швеции, это якобы не противоречит международному праву.

Воюющий с мая 2022 года в составе так называемого международного легиона территориальной обороны Украины польский гражданин Пётр Миткевич 29 марта признал присутствие поляков в зоне военных действий. Он также подтвердил гибель некоторых из них.