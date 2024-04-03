Тайбэй, 3 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли и ещё 97 пострадали в результате землетрясения на Тайване, сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу.

Zhao Bo/XinHua/Global Look Press

Ранее появилась информация об одном погибшем и 50 пострадавших.

По информации экстренной службы, больше всего жертв землетрясения выявили на тропе Дэкалунь, которая является туристической достопримечательностью. В этом месте погибли три человека и ещё 40 получили травмы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 апреля возле восточного побережья Тайваня зафиксировали серию мощных землетрясений. Магнитуда самых сильных подземных толчков составила 7,7 и 6,5.

В результате этого некоторые здания на Тайване оказались повреждены. Кроме того, на острове возникли перебои с электроснабжением и пропал интернет.

Также стало известно о том, что восемь человек оказались заблокированы в частично разрушенном здании на перекрёстке улиц Чжуншань и Чунцин в городе Хуалянь.

Крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводских площадей в связи с землетрясением.