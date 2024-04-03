Тайбэй, 3 апреля, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Землетрясение, произошедшее утром 3 апреля на Тайване, стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Об этом сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, его слова приводит Центральное информационное агентство.

Angelo Giordano

«Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года. — Прим. ред.). Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3», — уточнил У Цзяньфу.

Специалист отметил, что на Тайване в год происходит от двух до четырех землетрясений магнитудой от 6 до 7, но подземные толчки сильнее 7,0 регистрируют очень редко. Землетрясение, произошедшее 21 сентября 1999 года, его называют «Землетрясение 921», произошло в городе Цзицзи. Жертвами землетрясения стали более 2,4 тысячи человек, 11,3 тысячи пострадали и около 100 тысяч человек остались без жилья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 3 апреля возле восточного побережья Тайваня произошла серия землетрясений. Магнитуда самого мощного подземного толчка составила 7,7. Часть зданий на острове получила повреждения, возникли перебои с подачей электроэнергии, пропал интернет. Кроме того, по данным Китайского сейсмологического управления, на острове зарегистрировали более 11 афтершоков магнитудой свыше 4,0.

В результате землетрясения погиб по меньшей мере один человек, ещё более 50 пострадали. В московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщили, что на данный момент информации о гражданах России, которые, возможно, пострадали при землетрясении, не поступало.