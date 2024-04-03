Донецк, 3 апреля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Любители видеоигр быстрее осваивают управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), поэтому не следует запрещать детям играть на компьютере. Об этом заявил журналистам командир взвода дронов 20-й мотострелковой дивизии группировки российских войск «Юг» с позывным Бошка, недавно награждённый орденом Мужества.

Дарья Драй ИА REGNUM Компьютерные игры

«Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки», — сказал военнослужащий, которого цитируют «РИА Новости».

По мнению командира взвода, родителям не стоит переживать, что их ребёнок увлечён компьютерными играми. Боец также считает, что детей нужно побуждать развиваться.

Бошка сообщил, что до участия в спецоперации работал трактористом, а в сентябре 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации. Военнослужащий отметил, что ещё полтора года назад он и многие его сослуживцы не имели представления о беспилотниках.

Кроме того, он признался, что ему трудно спрогнозировать будущее конфликта, поскольку методы ведения боевых действий сильно поменялись и сейчас в основном наблюдается противостояние дронов.

«Есть ощущение, что дальше будет развиваться, и страшно думать, что будет на самом-то деле. Вернёмся к тем старым фильмом про «Терминатора», — предположил боец.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Минпросвещения опубликовало программу курса для учеников 10–11-х классов школ, в который входят занятия по управлению и применению БПЛА в рамках начальной военной подготовки (НВП). После прохождения этого курса школьники должны получить представление об особенностях использования дронов в боевых действиях.

20 марта 2024 года российский военнослужащий с позывным Заноза, который командует отрядом БПЛА «Русские ястребы», выразил мнение, что будущие военные конфликты будут протекать с использованием беспилотников. Он также привёл подробности своей боевой работы и рассказал об использовании различных типов снарядов, которые крепятся на дроны.