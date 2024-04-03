Тайбэй, 3 апреля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Сотрудников и часть станков эвакуировала в связи с землетрясением компания Semiconductor Manufacturing Co., являющаяся крупнейшим на Тайване производителем полупроводников TSMC. Об этом 3 апреля сообщает агентство Bloomberg.

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Уточняется, что компания остановила работу некоторых станков по производству микросхем и эвакуировала персонал с производственных линий. Как пояснило руководство компании, идёт оценка последствий землетрясения, ставшего самым мощным на Тайване за последние 25 лет.

Компания сотрудничает с Apple и Nvidia и изготавливает большинство полупроводников, которые используются в смартфонах, автомобилях и приложениях с искусственным интеллектом. Даже незначительные вибрации могут отрицательно сказаться на состоянии продукции высокой точности, поэтому целые партии чипов и микросхем находятся под риском уничтожения.

Другая местная компания по производству микросхем и чипов United Microelectronics Corp. также остановила оборудование на некоторых заводах и эвакуировала персонал в своих центрах в Синьчжу и Тайнане

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 3 апреля возле восточного побережья Тайваня произошла серия землетрясений. Магнитуда самых мощных подземных толчков составила 7,7 и 6,5. Часть зданий на острове получила повреждения, возникли перебои с подачей электроэнергии, пропал интернет.

В результате землетрясения погиб как минимум один человек, пострадали более 50. Восемь человек оказались заблокированы в здании, частично разрушенном при землетрясении. Работу спасателей осложняют продолжающиеся после мощного землетрясения афтершоки.