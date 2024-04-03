Тайбэй, 3 апреля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Восемь человек оказались заблокированы в здании, частично разрушенном в результате мощного землетрясения на Тайване, которое произошло в среду утром, 3 апреля. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По данным агентства, первый этаж здания, расположенного на перекрёстке улиц Чжуншань и Чунцин, оказался частично разрушен, в результате чего здание сильно накренилось.

На место происшествия прибыли спасатели, однако их работу осложняют продолжающиеся после мощного землетрясения афтершоки.

Утром 3 апреля на Тайване произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,5. Эти землетрясения стали самыми сильными на острове за последние по меньшей мере 25 лет. На Филиппинах и в префектурах Окинава и Мияко на юге Японии, где также ощущались подземные толчки, объявили предупреждение о цунами, которое позднее отменили.

Как передавало ИА Регнум, сообщалось, что в результате землетрясения погиб по меньшей мере один человек, ещё более 50 пострадали. В московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщили, что на данный момент информации о россиянах, которые, возможно, пострадали при землетрясении, не поступало.